В Шымкенте врачи спасли двухлетнюю девочку

2-летняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Городскую детскую клиническую больницу г. Шымкент. Девочку врачи прооперировали в экстренном порядке. В ходе операции опытные хирурги лапароскопическим путем убрали доброкачественное новообразование правого яичника 2-летней девочки и предотвратили опасность.

По словам специалистов, такая ситуация у девочек редко бывает. Шымкентские врачи говорят, что это второй случай за 20-летний опыт. «Из-за хрупкости половых органов у маленьких девочек, существует угроза матке девочки в случае несвоевременного удаления опухоли яичников», говорит квалифицированный хирург Калдыбай Таджибаев, оперировавший двухлетнюю девочку.

Благодаря успешной операции, у ребенка хорошее состояние. После операции в больнице ребенок получал лечение в течение пяти-шести дней и вместе с матерью был выписан домой.