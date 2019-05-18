Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Туркестанскую область проинспектировал ход реализации застройки г. Туркестан и обеспечения дальнейшего социально-экономического развития региона.
По прибытию в областной центр Глава Правительства РК принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства международного аэропорта «TurkistanInternationalAirport». Проект будет реализован совместно с турецкой компанией YDA Holding, объем привлекаемых инвестиций составляет более $70 млн.
Председатель правления YDA Holding Арслан Хусейн сообщил, что аэропорт будет спроектирован в соответствии с международными стандартами и реализован с использованием новейших строительных технологий. Пропускная способность терминала составит 3 млн пассажиров в год. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2020 года.
В рамках рабочей поездки был осмотрен ход возведения социальных объектов и зданий административного назначения, среди которых дворец школьников, колледж туристического направления, спортивная и музыкальная школы, дворца спорта, Центр обслуживания населения, парк с аттракционами, музыкальный фонтан, амфитеатр, а также областной акимат, медиа-центр и конгресс холл.
В историко-культурном центре города проинспектированы работы по возведению Музея Х.А. Яссауи, областной научно-универсальной библиотеки, Восточной бани и реконструкции здания Визит-центра.
Премьер-Министр А. Мамин также посетил площадки, где начато строительство парка и площади «Нур-Султан», Дворца бракосочетания, гостиницы «Rixos Turkestan».
В целях бесперебойного обеспечения электроэнергией новых зданий в г. Туркестан будет построена подстанция «Яссы». На сегодняшний день ведутся работы по устройству фундамента.А. Мамину доложили, что объект планируется запустить в первой половине 2020 года.
Отдельное внимание было уделено улучшению качества дорог и благоустройству улиц города.
В рамках рабочей поездки Премьер-Министра РК А. Мамина в Туркестанскую область были подписаны 5 документов на общую сумму $1,97 млрд:
1. Меморандум о взаимопонимании между Акиматом Туркестанской области и российской компанией «Эко-культура» о строительстве тепличного комплекса площадью 500 га в Келесском районе на сумму $1,1 млрд;
2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, Акиматом Туркестанской области и китайской компанией KAZAKHSTAN CHN-KZ ELECTRIC INDUSTRIAL PARK GROUP о строительстве Казахстанско-Китайского индустриального парка по выпуску энергетического оборудования и изделия в Индустриальной зоне «Туркестан» на сумму $524 млн;
3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики РК, Акиматом Туркестанской области и китайской компанией KAZAKHSTAN CHN-KZ ELECTRIC INDUSTRIAL PARK GROUP о строительстве солнечной электростанции и ветровой электростанции «Котырбулак» мощностью 200 мВт в г. Кентау на сумму $225 млн;
4. Меморандум о взаимопонимании между Акиматом Туркестанской области и ТОО «KazPV LTD» о строительстве солнечных электростанций мощностью 100 мВт, использующих фотоэлектрические модули на основе казахстанского кремния, на сумму $100 млн;
5. Меморандум о взаимопонимании между Акиматом Туркестанской области и польской компанией POLCOTTON LTD о строительстве тепличного комплекса площадью 21 га в Сайрамском районе на сумму $27 млн.