Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Туркестанскую область проинспектировал ход реализации застройки г. Туркестан и обеспечения дальнейшего социально-экономического развития региона.

По прибытию в областной центр Глава Правительства РК принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства международного аэропорта «TurkistanInternationalAirport». Проект будет реализован совместно с турецкой компанией YDA Holding, объем привлекаемых инвестиций составляет более $70 млн.

Председатель правления YDA Holding Арслан Хусейн сообщил, что аэропорт будет спроектирован в соответствии с международными стандартами и реализован с использованием новейших строительных технологий. Пропускная способность терминала составит 3 млн пассажиров в год. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2020 года.

В рамках рабочей поездки был осмотрен ход возведения социальных объектов и зданий административного назначения, среди которых дворец школьников, колледж туристического направления, спортивная и музыкальная школы, дворца спорта, Центр обслуживания населения, парк с аттракционами, музыкальный фонтан, амфитеатр, а также областной акимат, медиа-центр и конгресс холл.

В историко-культурном центре города проинспектированы работы по возведению Музея Х.А. Яссауи, областной научно-универсальной библиотеки, Восточной бани и реконструкции здания Визит-центра.

Премьер-Министр А. Мамин также посетил площадки, где начато строительство парка и площади «Нур-Султан», Дворца бракосочетания, гостиницы «Rixos Turkestan».

В целях бесперебойного обеспечения электроэнергией новых зданий в г. Туркестан будет построена подстанция «Яссы». На сегодняшний день ведутся работы по устройству фундамента.А. Мамину доложили, что объект планируется запустить в первой половине 2020 года.

Отдельное внимание было уделено улучшению качества дорог и благоустройству улиц города.