В клинике флебологии и лазерной медицины Шымкента прошел семинар от известного хирурга-флеболога из города Белгород Сергея Луговского.

Зарубежный специалист провел в шымкентской клинике два дня, консультировал пациентов, провел несколько блестящих операций и по достоинству оценил уровень местных специалистов.

Обмен опытом — важная составляющая повышения качества лечения. Клиника флебологии и лазерной медицины Шымкента продолжает привлекать зарубежных светил в области флебологии. В третий миллионник страны приехал хирург-флеболог из российского города Белгород.

За плечами Сергея Луговского многолетний опыт и практика лечения заболеваний вен. Клиника флебологии и лазерной медицины делает упор на привлечение в Шымкент молодых и перспективных специалистов, которые используют в своей работе инновационные новые методы лечения заболеваний вен. Сергей Луговской уверен, шымкентская клиника флебологии — одна из лучших в стране. Ведь здесь пациенты получают точную диагностику и лечение на современном оборудовании.

«Цель моего визита состоит в том, чтобы обменяться опытом, познакомиться со своими коллегами из Казахстана. Естественно, провести консультации. Эти два дня были довольно продуктивными. За вчерашний и сегодняшний день мы провели несколько операций, также был консультативный прием. Стоит сказать, что клиника оснащена очень хорошо на высоком уровне здесь работают высококвалифицированные профессионалы», — рассказал Сергей Луговской.

Клиника флебологии и лазерной медицины в последние годы стала площадкой для обмена опытом зарубежных и местных врачей-флебологов. У всех врачей одна цель — повышать качество лечения заболеваний вен. Поэтому обучающие мастер-классы и семинары проводятся ежемесячно.

«У нас такое часто практикуется, что к нам в клинику приезжают врачи-флебологи, сосудистые хирурги из разных стран. Очень часто у нас бывают специалисты из Латвии и России, нам есть чему у них поучиться, у них есть что взять у нас. Это помогает шагать в ногу со временем и делиться опытом, чтобы выполнять свою работу на более высоком уровне», — рассказал Бауыржан Аширов хирург-флеболог из клиники фолебологии и лазерной медицины г. Шымкента.

В клинике флебологии и лазерной медицины лечат варикозное расширение вен, проводят операции в области проктологии и гинекологии, а также аппаратные косметические процедуры. Работа в новейшими лазерами позволяет пациенту уже через 30 минут вернуться в привычный ритм и навсегда забыть о своей болезни.

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