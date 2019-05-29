Регистрация кори отмечается во всех регионах республики, эпиднеблагополучие отмечено в г. Нур-Султан и Мангистауской области, где зарегистрировано за последнюю неделю 48 и 38 случаев кори соответственно.

С 1 января 2019 года по настоящее время зарегистрировано 7560 подтвержденных случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет 5339 случаев (70,6%). Заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых детей, которые составляют 61,6%.

По эпидемиологическим показаниям в очагах проводится иммунизация контактных, на сегодня вакцинировано 14794 человека.

Кроме того, с 1 апреля текущего года начата дополнительная вакцинация против кори детей 9-10 месяцев и медицинских работников; привито 66 618 (86,2% от числа подлежащих) и медицинских работников – 65 263 (97% от числа подлежащих).

Благодаря дополнительной вакцинации, в апреле заболеваемость корью по сравнению с мартом снизилась на 17,3% (от 1984 до 1639 случаев).

Необходимо отметить, что регистрация заболеваемости корью продолжается также и в странах Европейского региона, где в 2018 году зарегистрировано более 82 тысяч случаев кори с 72 летальными случаями. В текущем году только в Украине зарегистрировано более 49 тысяч случаев, из них 17 с летальным исходом.

Рост заболеваемости корью в Европе ВОЗ связывает с низким охватом вакцинации против кори.

Корь – острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями как кашель, насморк, боли в горле и высыпаниями.

Симптомы кори:

Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся начиная с головы, после опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке.

Корь опасна такими осложнениями как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет.

Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация. В Казахстане вакцинация против кори проводится дважды: первая в возрасте 1 год и вторая в возрасте 6 лет. Для вакцинации используется безопасная и эффективная вакцина против кори в комбинации с компонентом против краснухи и паротита (ККП). В стране имеется достаточный объем ККП.

Рекомендации населению:

— родителям проверить прививочный статус своего ребенка против кори, в случае отсутствия вакцинации – получить профилактическую прививку против кори;

— родителям детей, непривитых против кори по различным причинам, ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах;

— при появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (повышение температуры тела, головная боль, слабость) и сыпью необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем его рекомендациям.