Сегодня, 16 мая 2019 года, пришла скорбная весть, она касается семьи Анны Федоровны Шаля, участника Великой Отечественной войны, члена шымкентского городского и туркестанского областного совета женщин.

Сегодня не стало ее дорогого сына — Шаля Вячеслава Владимировича, ветерана гражданской авиации Казахстана. Ему было 73 года.

Коллеги и ветераны шымкентского авиаотряда, говоря о Вячеславе Шаля, отмечают, что он был не только грамотным специалистом, профессионалом, но и очень позитивным, жизнерадостным человеком. Был очень хорошим, отзывчивым другом, мог в любое время прийти на помощь. Светлая ему память.

Шымкентцы выражают искренние соболезнования родным и близким семьи Анны Федоровны Шаля в связи с этой невосполнимой утратой. Светлая, добрая память о Вячеславе Владимировиче навсегда останется в наших сердцах. Мы скорбим вместе с вами.

Похороны Шаля Вячеслава Владимировича состоятся в пятницу 17 мая. В 10.30 возле дома №5 по улице Бекет батыра пройдет прощание с Вячеславом Владимировичем, в 12.00 – отпевание в Свято-Никольском кафедральном соборе по улице Туркестанской.

В 14.00 в кафе «Вацлав» состоится поминальный обед.