В штаб вошли 187 человек. Это известные общественные и государственные деятели, сделавшие многое для развития страны, а также люди, добившиеся значимых успехов в своих сферах.

Доверенными лицами нашего Кандидата стали обладатели звания «Халық Кахарманы» Мухтар Алтынбаев и Бахытжан Ертаев, обладатели звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Иван Сауэр, Айман Мусаходжаева, Серик Акшулаков и Юрия Пя.

В составе штаба знаменитые спортсмены, прославившие нашу страну на мировой арене – Жаксылык Ушкемпиров, Айбек Нугымаров, Зульфия Габидуллина, Алия Юсупова, Dinara Saduakassova, Канат Ислам. К нам присоединились представители НПО – Аружан Саин, Chaizhunusso Dinara, Dinara Zakiyeva и другие представители гражданского сектора.

В штаб вошли артисты, чье творчество знакомо каждому жителю нашей страны – Роза Рымбаева, Алтынай Жорабаева, Досхан Жолжаксынов, Кыдырали Болманов, Сакен Майгазиев, Тамара Асар, Самал Еслямова. Ряд видных представителей СМИ – Darhan Qydyráli, Нұртөре Жүсіп, Майя Бекбаева, Қалқаман Сарин, Дана Нуржигит. Также в составе РОШ депутаты Мажилиса и Сената Парламента Казахстана.

Впервые мы создали при штабе молодежное крыло, в которое вошли известные представители молодого поколения казахстанцев – Кайрат Нуртас, Анна Алябьева, Куралай Анарбекова, Серик Есматов, Әйгерім Есенәлі и многие другие.

Всего по стране сегодня открывается 17 региональных штабов и еще 210 общественных штабов на городском и районном уровнях, в которые также войдут наиболее известные и уважаемые жители этих регионов. В целом по стране доверенными лицами Кандидата стали около 19,5 тыс. человек.

Думаю, что мы смогли собрать очень представительную и сильную команду. Перед нами стоят большие задачи. Уверен, мы с ними справимся.

С 13 мая члены РОШ планируют объехать все регионы страны. Будем встречаться с населением, обсуждать основные тезисы предвыборной программы Касым-Жомарта Кемелевича, а также отвечать на актуальные вопросы населения. Параллельно во всех наших штабах откроются общественные приемные Кандидата, которые будут принимать обращения и предложения от населения.