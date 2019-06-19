От всего сердца поздравляю вас с Днем города! В этом году мы отмечаем его по-особенному – в статусе города республиканского значения.

Как вы знаете, 19 июня 2018 года Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев подписал Указ, закрепивший за Шымкентом этот высокий статус. С этого времени для нас наступил новый виток развития. Это был поистине исторический момент, который дал старт позитивным изменениям в жизни третьего мегаполиса страны.

Именно благодаря трудолюбию и усердию шымкентцев город достиг высот в социально-экономическом и культурном развитии.

Как заметил Елбасы, будущее – за городами-миллионниками. Таким стал и наш Шымкент. Он превращается в умный, комфортный и безопасный город с креативной молодежью и амбициозными инициативами.

По своему уровню развития Шымкент приблизился к Нур-Султану и Алматы. Город с тысячелетней историей становится центром притяжения инвестиций, высокой науки и промышленности.

Мы гордимся красотой родного города, гостеприимством его жителей, сохраненными традициями и обычаями, уникальной 2200-летней историей.

Город стремительно развивается – строятся многоэтажные дома, благоустраиваются дворы, возводятся спортивные площадки, развивается инфраструктура, улучшается городская среда. Сделано немало, но предстоит еще больше!

Дорогие шымкентцы! Выражаю вам безграничную благодарность за неравнодушное отношение к родному городу и готовность делать его лучше и краше!

Желаю вам семейного благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой! Пусть цветет наш Шымкент, а вместе с ним процветаем и мы! С праздником!

Габидулла АБДРАХИМОВ,

аким города Шымкента