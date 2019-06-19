В Шымкенте переходившая дорогу женщина поочередно оказалась под колесами двух автомобилей, передает корреспондент NUR.KZ.

Вначале она была сбита проезжавшим по дороге автомобилем «Дэу Джентра». Отлетев от удара в сторону, пострадавшая оказалась под колесами другой автомашины — «Нива», водитель которой также не смог избежать наезда.

После происшествия водитель «Нивы» вызвал скорую помощь, женщина была госпитализирована. Однако, несмотря на предпринятые врачами меры, пострадавшая скончалась от полученных ран, не приходя в сознание.

При расследовании возбужденного уголовного дела по статье 345 части 3 УК РК (нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека) обвинения были предъявлены водителю автомобиля «Дэу Джентра» 50-летнему Виктору Б.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что смерть пострадавшей наступила от трав, полученных в результате удара автомобилем «Дэу Джентра».

Аль-Фарабийский районный суд, изучив обстоятельства дела, признал Виктора Б. виновным и приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.

За стороной потерпевших оставлено право требовать возмещения морального и материального ущерба с виновного в гражданском порядке.