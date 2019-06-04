Казахстанцы смогут узнать по горячей линии, как отдыхают их дети.

С 3 июня Министерством здравоохранения запускается горячая линия для родителей по вопросам качества и условий отдыха детей. В случае возникновения вопросов и жалоб на безопасность, условия проживания и питания детей на территории летних лагерей каждый родитель может позвонить по телефону 8 (7172) 74-18-64 и сообщить о замечаниях и нарушениях.

Открытие оздоровительных организаций планируется с 1 по 10 июня в южных регионах республики (в Шымкенте, Алматы, Алматинской, Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей), в остальных — с 15 по 20 июня.