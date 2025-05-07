Для 240 тысяч школьников в Шымкенте власти организуют летний досуг

В 2025 году в Шымкенте более 240 тысяч учеников — это 94,8% от общего числа школьников города — будут охвачены программами летнего отдыха и развития.

Масштабная кампания направлена не только на оздоровление детей, но и на поддержку их творческого, интеллектуального и профессионального роста.

Из местного бюджета на организацию загородного отдыха для 9 693 детей выделено 759,4 миллиона тенге. Приоритет отдан детям из социально уязвимых категорий. Так, в лагерях этим летом отдохнут 9 398 школьников из малообеспеченных семей, 135 воспитанников детских домов и 160 одарённых учащихся.

Летний досуг будет организован по трём основным направлениям:

* «EduCampShym» — учебно-профориентационные лагеря на базе вузов;

* «Prof Start» — образовательные программы на базе колледжей и техучилищ;

* «ArtEdu» — творческие и спортивные лагеря при учреждениях дополнительного образования.

В восьми городских внешкольных учреждениях 32 901 ребёнок займётся спортом и творчеством, ещё 5 874 школьника смогут посещать кружки в 35 частных центрах по линии государственного заказа.

Также на летний период запланированы бесплатные кружки, культурные мероприятия и экскурсии по историко-культурным местам Шымкента. Все эти надеются авторы проекта, сделают лето школьников временем развития, общения и новых открытий.