“Заберите нас”: дети в лагерях слезно просят забрать их домой

Скандал разгорается вокруг детских лагерей Туркестанской области. В соцсетях распространяется видео, где дети в оздоровительных лагерях слезно просят забрать их.

По словам авторов видео, их кормят прокисшей едой и засохшим хлебом. Также голос за кадром говорит о том, что девочке, которая упала со второго этажа, не оказали медицинскую помощь.

Как говорят авторы, лагерь находится в селе Енбекши Тюлькубасского района. Второе видео завирусившееся в сети, по словам автор, было снято в Састобе, лагере Арман. На кадрах видны воспитатели и вожатые, автор указывает, мол, что они работают в состоянии алкогольного опьянения.

В Управлении образования Туркестанской области данный факт прокомментировали, сказав, что сейчас в лагерь с проверкой направлены главные специалисты.

«Для управления образования вопрос обеспечения детей летним лагерем — важный. По поручению главы областного управления образования Динислама Болатхановича, в лагерь Тулькубасского района направлены главные специалисты облоно Клара Оспанова и глава отдела образования Шардаринского района Анафия Арыстанбековна. Они занимаются этим делом, собирают дополнительную информацию», — говорится в сообщении.