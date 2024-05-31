Ура! Каникулы!

Их всегда и все ждут – эти летние каникулы. Дети – с радостным нетерпением: ну, наконец-то можно поспать подольше, не делать домашку, вдоволь бегать на улице. А родители – с едва скрываемой тревогой: хоть бы с детьми ничего плохого не случилось за это лето. Чем бы их с пользой занять? Куда отправить?

Повезло тем, кто работает в солидных организациях: у них, как правило, есть свои загородные базы отдыха, в том числе рассчитанные на детей, или имеются средства на приобретение путевок в лагеря отдыха для детей сотрудников. В свое время мои дети благодаря работе их отца в РГП «Казаэронавигация» ежегодно отдыхали в лагере в пригороде Алматы. Просто повезло…

Да, хочется, чтобы ребятня провела эти летние месяцы с пользой, на природе. Что же делать тем родителям, которые самозанятые или работают на скромных должностях в бюджетных организациях? Как им организовать отдых детей?

Тут есть несколько вариантов. Первый – отправить к бабушкам-дедушкам, пусть будут при них, на даче, в ауле – это самый лучший присмотр, самый здоровый отдых. Второй вариант – «выбить» для ребенка путевку хотя бы на один сезон в лагерь. Об этом – чуть ниже. Третий вариант – отправить на первый сезон в пришкольный лагерь. Там кружков-секций полно, ребенок сам может записаться в понравившийся ему. Есть большая вероятность, что вместе с ним в этом пришкольном лагере будет хоть кто-то из его одноклассников. То есть скучать точно не придется.

Постарайтесь, чтобы летом у ребенка было больше занятий спортом, больше «движухи», активных игр.

Не забывайте про чтение. Лучшего занятия для лета и не придумать. Хороший учитель обязательно отправит ученика на каникулы со списком книг, которые ему надо прочесть за лето. Если домашняя библиотека скромная или ее нет совсем, такое тоже бывает, то сейчас в городе десятки библиотек с прекрасными книжными фондами. Наши шымкентские библиотеки здорово расширили спектр предоставляемых услуг, они стали местом проведения выставок, встреч с интересными людьми, там можно поиграть в настольные игры. Обо всем этом надо узнавать в самих библиотеках.

И еще. Если ваш ученик отставал по каким-то конкретным предметам в школе, то есть смысл наверстать упущенное за лето. Возможно, вам понадобятся услуги репетитора – это самый эффективный вариант. Да, затратный, но это все же лучшие инвестиции в ближайшее будущее сына или дочери.

Важно не забывать о безопасности детей. Когда они остаются одни в квартире. Когда они на велосипеде или самокате во дворе. Когда ребенок идет один или гуляет в парке, и к нему может подойти незнакомец…

«Проиграйте» с ним вместе эти ситуации заранее в домашней обстановке. Допустим, звонок в дверь. Явно пришел кто-то незваный. Что ему отвечать, как себя вести?

Проработайте ситуацию.

Предположим, к ребенку с какой-то просьбой или предложением подошел на улице незнакомец. Что и как ваш сын или дочь должны ответить ему, кого и как позвать на помощь, куда бежать, как отвязаться от назойливого общения, приставания? Жестко, четко отрабатывайте ответы и реакцию дома.

Есть классные, проверенные жизнью советы психологов на случай беды с детьми. Вероятно, вы их знаете, но давайте повторим.

Итак, если к ребенку пристали на улице, пусть он кричит: «Помогите! Я не знаю этого человека!» Пусть по возможности забегает в ближайшие аптеку, магазин, в любое другое безопасное место и оттуда сразу звонит родителям.

Если незнакомец преследует его в подъезде, то пусть ребенок громко кричит: «Пожар! Пожар! Пожар! Горим, соседи!» Реакция соседей на крик о помощи: «Помогите!» – будет нулевой. Они просто побоятся высунуть свой нос из квартир. А пожара боятся все…

Теперь про путевки. На днях на сайте Tengrinews.kz попалась полезная информация «Бесплатная путевка в лагерь: как ее получить в Казахстане?»

Вот самое важное оттуда для нас: «…Кто из казахстанцев вправе получить бесплатную путевку?»

Министерство просвещения РК в ответ на запрос Tengrinews.kz сообщило, что бесплатные путевки на летний отдых получают:

* обучающиеся и воспитанники госучреждений образования из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи (АСП), а также из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума (в 2024 году – 43 407 тенге);

* дети-сироты;

* дети, оставшиеся без попечения родителей;

* дети из семей, требующих экстренной помощи в результате ЧС.

В ведомстве добавили, что есть и «иные категории обучающихся и воспитанников», которым положены бесплатные путевки.

Куда обращаться для оформления путевки?

«Для получения госуслуги «Прием документов и выдача направлений на предоставление отдыха в загородных и пришкольных лагерях отдельным категориям обучающихся и воспитанников госучреждений образования» физические лица подают заявления в управления образования областей, городов республиканского значения, столицы, отделы образования районов, городов областного значения, организации образования, а также в госкорпорацию «Правительство для граждан» или через веб-портал «электронного правительства», – отметили в ведомстве.

Какие нужны документы?

Для получения права на отдых в лагере нужно предоставить такие документы:

* заявление;

* документ, удостоверяющий личность родителя или опекуна, либо электронный документ из сервиса цифровых документов;

* свидетельство о рождении ребенка в электронной форме или его копия на бумажном носителе;

* копия свидетельства о заключении или расторжении брака;

* медсправка на школьника, отъезжающего в оздоровительный лагерь в соответствии с формой 071/у;

* копия документа, подтверждающего статус.

Сроки рассмотрения заявления

При приеме документов через госкорпорацию «Правительство для граждан» (ЦОН) услугополучателю выдается расписка о приеме соответствующих документов.

В случае обращения через портал еGov в личном кабинете услугополучателя отображается статус о принятии запроса на получение госуслуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата госуслуги.

Общий срок рассмотрения документов и получения направления либо отказа в оказании госуслуги составляет пять рабочих дней.

Сколько детей получат путевки?

Министерство просвещения РК сообщило о планах охватить 2,9 млн. учащихся 1-10 классов обширной программой летнего отдыха и развития, предусматривающей разнообразие направлений деятельности».

Дерзайте! Лето длинное. Надо постараться все успеть.

Фарида Шарафутдинова