Министр информации и общественного развития Даурен Абаев прокомментировал митинг, прошедший в четверг в Шымкенте.

«Я думаю, что это эмоции. Надеюсь, что здравый смысл все-таки возобладает. Акимы области и города сразу же встретились с собравшимися и все разъяснили. Уже совсем скоро, я думаю, можно будет вернуться в свой город, его отстроят. Я абсолютно уверен, он станет лучше, чем прежде», — сказал Абаев в программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».