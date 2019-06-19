Какую сумму казахстанцы готовы потратить на отпуск, за счёт чего могут сэкономить и куда чаще всего ездят.

По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, туристский сектор экономики составляет около 10% мирового ВВП. В этом нет ничего удивительного: сейчас, когда из одного уголка нашей планеты в другой можно добраться самыми разными видами транспорта, люди действительно стали больше путешествовать. По прогнозам Всемирной туристской организации, к 2030 году число путешествующих достигнет отметки в 1,8 млрд человек. Уже сейчас власти некоторых стран пытаются решить проблему овертуризма, вводя запреты на посещение популярных мест в разгар сезона или облагая налогом само пребывание в стране. По данным Picodi.com, казахстанских туристов это пока не останавливает.

Новое исследование Picodi.com рассказывает, какую сумму казахстанцы готовы потратить на отпуск, за счёт чего могут сэкономить и куда чаще всего ездят. Из этого рапорта вы также узнаете, от чего среднестатистический турист из Казахстана может отказаться в дальней поездке и почему многие из нас не хотят пользоваться услугами турбюро.

На недельку, до второго…

По результатам опроса, 51% респондентов проводит отпуск в Казахстане: чаще всего отпуск проводят в Алматы, Актау, Нур-Султане, Капшагае, Кокшетау. 49% опрошенных Picodi.com предпочитает отдыхать за границей. Самыми популярными странами оказались Россия, Грузия, Египет, Таиланд и Турция.

Как сэкономить на отпуске: советы практичных казахстанцев

В первую очередь стоит отметить, что 3% казахстанцев на отпуске не экономят. Большинство же старается каким-то образом минимализировать расходы на отдых. Среди самых распространённых способов раннее бронирование отелей и покупка билетов заранее, а также оформление горящих путёвок со значительной скидкой. Из всего разнообразия возможностей некоторые казахстанцы выбирают малопопулярные недорогие направления (3%), ищут бесплатные достопримечательности (15%) или стараются не путешествовать в разгар сезона (21%).

В среднем отпуск обходится казахстанцам в 122 000 тенге на человека. При этом только 9% опрошенных путешествуют в одиночку. Можно себе представить, в какую сумму обходятся семейные поездки, а ведь 47% казахстанцев путешествуют именно с домочадцами. Наибольшим спросом пользуются поездки в разгар сезона (41%) или в бархатный сезон и межсезонье (35%), когда цены снижаются, наплыв туристов падает, но погодные и другие условия ещё способствуют отличному отдыху.

Если рассматривать продолжительность отпуска, то 47% казахстанцев отводят на отдых не более 7 дней подряд, а 35% могут себе позволить двухнедельный релакс.

Часто ли казахстанцам удаётся посвятить время туризму? 41% респондентов ответили, что выезжают на отдых раз в году. Немалая часть казахстанцев путешествует реже одного раза в год — таких набралось 35%. Лишь 6% сообщили, что путешествуют несколько раз в год, очевидно, весь свой отпуск посвящая посещению новых мест.

Привычки русских туристов

85% казахстанцев самостоятельно занимаются организацией путешествий и отпусков, в основном потому, что так дешевле и гораздо удобнее, ведь в таком случае план поездки можно безболезненно менять и перекраивать. Лишь очень немногие отметили, что не доверяют турфирмам.

Тех же, кто пользуется услугами профессиональных бюро путешествий, в основном привлекает то, что ответственность за поездку лежит на организаторах, кроме того, для многих это просто удобно и экономит время.

В основном казахстанцы предпочитают исследовать новые для себя направления (71%) и только 29% опрошенных периодически возвращаются на отдых в проверенные места. По данным Picodi.com, мужчины и женщины почти одинаково планируют отдых: 80% и 79% соответственно делают это заранее и только 20% и 21% — принимают решение в последний момент. Вкусы путешествующих казахстанцев оказались весьма разнородны: 38% предпочитает отдых на пляже, 21% делают ставку на посещение достопримечательностей, музеев и знаковых мест, а 41% выбирает активный отдых. 65% респондентов ответили, что предпочитают на отдыхе общественный транспорт, 26% пользуются услугами такси, 6% арендуют автомобиль и только 3% передвигаются автостопом. Что касается питания, то почти половина туристов из Казахстана (49%) выбирает местные блюда в ресторанах, надеясь таким образом ближе познакомиться с культурой, обычаями и историей места, в котором находятся. «Организованные» обеды по системе all inclusive в отелях получили 18% голосов.

Опрос также показал, что 44% казахстанцев готовы работать в отпуске!

Сколько денег тратят на отпуск в разных странах мира

Ошеломительных результатов представленное ниже сравнение не приносит: чем более развита страна, тем больше денег (в долларовом эквиваленте) тратят её жители на проведение отпуска. Первые строчки занимают Австралия и Гонконг, где затраты превышают $1000 на человека. Жители Казахстана могу себе позволить отдых в среднем за $322. Меньшие показатели выявлены в Турции, Таиланде, Индонезии и Пакистане.