Получить справку о наличии либо отсутствии судимости может не только сам гражданин, но и за него другое физическое либо юридическое лицо.

Приказом Генерального Прокурора от 24 декабря 2018 года внесены изменения в стандарты государственных услуг.

Теперь получить справку о наличии либо отсутствии судимости может не только сам гражданин, но и за него другое физическое либо юридическое лицо.

К примеру, в случаях, когда при трудоустройстве лица требуется справка о судимости, работодатель вправе самостоятельно получить её через веб-портал «Электронного правительства».

Данная услуга оказывается исключительно в электронном формате посредством указанного веб-портала при условии согласия лица, в отношении которого запрашиваются сведения.

Согласие лица также получается электронно.

Для этого заявителю достаточно ввести ИИН лица, на которое он желает получить сведения и запросить справку с использованием ЭЦП. Лицу поступит СМС-сообщение, ответив на него он выразит свое согласие либо отказ на предоставление сведений, касающихся его.

Также на указанном веб-портале дополнительно реализован сервис направления электронного запроса на выдачу справки о наличии либо отсутствии судимости на бумажном носителе, в том числе с апостилированием.

Услуга оказывается исключительно через Госкорпорацию, при этом граждане имеют право выбора филиала для получения документов.

Важно отметить об оптимизации сроков выдачи документов, которые сокращены с 17 календарных до 5 рабочих дней.

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК press@kgp.kz