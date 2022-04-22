Получить ЭЦП с 23 апреля можно будет с помощью камеры телефона

Процесс получения ЭЦП не выходя из дома стал еще комфортней и доступней.

C 23 апреля на портале eGov.kz электронную цифровую подпись можно будет получить с помощью мобильного телефона. Ранее для того чтобы оформить услугу удаленно, горожанам необходимо было пользоваться камерой на компьютере.

Теперь пользователям можно пройти процедуру идентификации с помощью QR-кода, используя мобильный телефон, если отсутствует или не работает камера на компьютере. Новые обновления доступны для физических и юридических лиц.

«Получение ЭЦП очень популярный сервис на портале eGov.kz. Только за этот год этой услугой воспользовались уже порядка 4,8 млн. раз. Мы часто получаем обратную связь о том, что нет камеры, либо она не работает на компьютере. Эти изменения делают процесс удаленного получения ЭЦП проще и удобней»,— отметил Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Для того, чтобы воспользоваться новыми обновлениями требуется навести камеру телефона на QR код, отображенный на экране компьютера, пройти видео проверку. После успешного подтверждения, необходимо продолжить привычный способ получения ЭЦП на своем компьютере.

Ссылка на видеоинструкцию: https://www.youtube.com/watch?v=J-5nzs50Bxk

Стоит отметить, что видео проверку с помощью QR-кода рекомендуется проходить на своем мобильном устройстве.