На сегодняшний день услуга доступна в 10 дипломатических представительствах.

Если раньше получить ЭЦП находясь за рубежом было почти невозможно, то теперь граждане Казахстана, проживающие за пределами страны, могут обратиться в посольство или консульство за получением ЭЦП.

Для этого необходимо:

— установить на ПК программу NCALayer

— подать заявку на получение «ЭЦП для физических лиц» на портале www.pki.gov.kz

— ввести свой ИИН и заполнить соответствующие поля

— предоставить удостоверение личности и заявление, сформированное после

подачи заявки, консульскому должностному лицу

— дождаться подтверждения заявки должностным лицом в информационной системе

— активировать выпущенные сертификаты (ЭЦП) на портале www.pki.gov.kz

На сегодняшний день услуга доступна в 10 дипломатических представительствах, находящихся в городах Абу-Даби, Бишкек, Вашингтон, Москва, Нью-Йорк, Прага, Санкт-Петербург, Сеул, Стамбул и Франкфурт-на-Майне.

Стоит отметить, что на сегодняшний день более 93,4% всех госуслуг, которые доступны на портале egov.kz, казахстанцы могут получить самостоятельно дома или в офисе. Для этого лишь необходимо иметь электронно-цифровую подпись ЭЦП.