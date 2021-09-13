На сегодняшний день услуга доступна в 10 дипломатических представительствах.
Если раньше получить ЭЦП находясь за рубежом было почти невозможно, то теперь граждане Казахстана, проживающие за пределами страны, могут обратиться в посольство или консульство за получением ЭЦП.
Для этого необходимо:
— установить на ПК программу NCALayer
— подать заявку на получение «ЭЦП для физических лиц» на портале www.pki.gov.kz
— ввести свой ИИН и заполнить соответствующие поля
— предоставить удостоверение личности и заявление, сформированное после
подачи заявки, консульскому должностному лицу
— дождаться подтверждения заявки должностным лицом в информационной системе
— активировать выпущенные сертификаты (ЭЦП) на портале www.pki.gov.kz
На сегодняшний день услуга доступна в 10 дипломатических представительствах, находящихся в городах Абу-Даби, Бишкек, Вашингтон, Москва, Нью-Йорк, Прага, Санкт-Петербург, Сеул, Стамбул и Франкфурт-на-Майне.
Стоит отметить, что на сегодняшний день более 93,4% всех госуслуг, которые доступны на портале egov.kz, казахстанцы могут получить самостоятельно дома или в офисе. Для этого лишь необходимо иметь электронно-цифровую подпись ЭЦП.