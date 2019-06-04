Сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области задержан приверженец радикального религиозного течения.

Полицейские обнаружили в доме 50-летнего подозреваемого марихуану, а также религиозную литературу, в том числе салафитского содержания.

Все вещественные доказательства приобщили к материалам дела и направили в суд для вынесения решения.

За незаконную продажу наркотического средства Мактааральский районный суд Туркестанской области приговорил последователя деструктивного религиозного течения к 5 годам лишения свободы.