Семье, которая оказалась на улице, акимат Шымкента нашел временное жилье

Как стало известно, акимат Шымкента нашел временное жилье семье, которая жила несколько недель на улице. Об этом сообщила мать семейства Меруерт Архарбаева.

Семья Архарбаевых прожила под навесом две недели. Без электричества и элементарных условий для проживания. Еду готовили на костре, а воду брали у соседей. Раньше жилье арендовали, но хозяин дома попросил семью освободить квартиру. Архарбаевы с тех пор жили под открытым небом.

«Нас попросили съехать с той квартиры, потом мы решили с мужем, чем платить 30-40 тыс за квартиру, лучше давай на своей земле временно поживем. У нас вот наша земля тут. Лучше деньги за аренду будем тратить на строительство дома. Мы не хотим переходить с квартиры на квартиру. Будем потихоньку копить деньги», — рассказала Меруерт.

Глава семьи, по словам женщины, работать не может, он инвалид третьей группы. Сама Меруерт трудится одна и получает около 80 тыс тенге, в семье трое детей, пара ждет рождения четвертого. Неравнодушные жители предлагали семье временно пожить во времянке со всеми условиями, но семья отказалась.

«Мы не получаем пособий, так как нет на руках документов. Они в залоге. Вот с долгами рассчитываемся. У нас есть своя земля, будем строиться тут. Правда на землю документов на руках у нас нет. Мы заняли деньги, оформили землю и мужчина, который нам ее оформлял, то ли исчез, то ли его задержали. Вот думаем, что обстроимся, построим здесь дом. Будем собирать деньги», — говорит женщина.

По словам главы семьи, землю приобрели несколько лет назад, только документально этого подтвердить никто не может. На руках у семейной пары нет никаких бумаг.

«Я не получал никаких документов на руки, нам сказали, ребята, мол, вот ваша земля — стройтесь. В земельный никуда мы не ходили, эти люди сказали, что сами все решат. Квитанцию об оплате мы тоже не брали. Ничего не брали», — говорит Багдат Архарбаев.

Шуддин Саидов