Прокурор города Максат Кожабаев отметил что держит на личном контроле ход расследования уголовного дела по факту смерти 3 летней девочки.

В прокуратуре города Шымкента прошло заседание Координационного совета с участием руководители местных исполнительных и правоохранительных органов, где рассмотрены результаты работы по профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, краж и соблюдение антикоррупционного законодательства., сообщает Прокуратура города Шымкента.

Членами Координационного совета положительно оценена работа мобильной группы, которыми проведены 144 профилактических мероприятий.

По результатам данных мероприятии 344 несовершеннолетних помещены в Центр адаптации несовершеннолетних, а родители 1983 подростков привлечены к административной ответственности за нахождение детей на улице в ночное время без присмотра законных представителей.

Кроме того, прокурор города Максат Кожабаев отметил что держит на личном контроле ход расследования уголовного дела по факту смерти 3 летней девочки в районе «МЖК» и ориентировал местные и правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

Переходя к вопросу краж чужого имущества, прокурор города подчеркнул, что количество зарегистрированных преступлений снизилось на 19,5%, а преступления, связанные с кражами также снизились на 21% и обратил внимание местных исполнительных органов на проведение профилактических работ в данном направлении наряду с органами полиции.

Также, на заседании рассмотрены результаты работы профилактики коррупционных правонарушений и расследования уголовных дел указанной категории.

В 2019 году зарегистрировано 46 уголовных дел, связанных с правонарушениями коррупционного характера в отношении должностных лиц.

Принято решение о создании межведомственной группы в составе правоохранительных и местных исполнительных органов для совместной работы по профилактике и пресечения коррупционных рисков среди государственных органов.

По итогам заседания определены и рекомендованы ряд задач по дальнейшему усилению профилактических мероприятий.