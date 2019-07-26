При въезде в г Шымкент со стороны Ташкентской трассы столкнулись легковой автомобиль с грузовиком. Есть пострадавшие.

Авария произошла ближе к 13 часам минувшего дня близ населенного пункта Актас. Легковой автомобиль «Мерседес» на большой скорости в ехал в заднею часть грузового авто ГАЗ 53.

Видимо, скорость движения была большой удар, а удар такой силы, что оба авто перевернулись несколько раз, грузовик оказался в водоотводной канаве.

Еще несколько сантиметров и «Мерседес» свалился бы с отводного моста вниз и последствия оказались бы более печальными.

Очевидцы позвонили медикам и полицейским. Благо, что в салоне обеих машин не было пассажиров. Прибывшая бригада медиков кареты скорой помощи госпитализировала водителей, отделавшихся лишь только ушибами.