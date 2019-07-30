Руководитель Администрации Президента Крымбек Кушербаев прокомментировал отставку бывшего акима Шымкента Габидуллы Абдрахимова, передает Tengrinews.kz.

«Как подчеркнул Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, сейчас самое главное — это диалог между народом и властью. Вы хорошо знаете, что Габидулла Абдрахимов получал поддержку и доверие руководства нашей страны. К сожалению, он недостаточно осознал это», — сказал Крымбек Кушербаев.

Он отметил, что поведение Абдрахимова достаточно подробно освещается в СМИ, в соцсетях и Интернете, в то время когда большинство людей нуждается в помощи государства, идет восстановление города Арысь и возрождается Туркестан.

«Это противоречит установке Главы государства, в целом подрывает авторитет власти. На сегодня кредит политического доверия, оказанный Абдрахимову, исчерпан», — отметил руководитель Администрации Президента. Кушербаев отметил, что народ заслуживает преданности долгу госслужащих всех ветвей власти. «Руководители регионов должны быть настоящими слугами народа и вести себя подобающим образом», — заключил Кушербаев.

Габидулла Абдрахимов освобожден от должности акима Шымкента Указом Главы государства. Его сменил Ерлан Айтаханов.