Клинику флебологии и лазерной медицины посетил хирург-проктолог с многолетним стажем, ведущий специалист из Москвы, Михаил Черепенин. Цель визита врача с мировым именем заключается в обучении местных специалистов новым методикам лечения проктологических заболеваний. Практика, которую он использует, еще не применялась ни в Казахстане, ни в Центральной Азии.

Ведущий проктолог из России поделился своим опытом, который поможет шымкентским докторам проводить операции на более высоком уровне. Малотравматичные методы лечения в клинике лазерной медицины и флебологии Шымкента используют уже несколько лет.

«Одна из целей приезда — это повышение качества оказания проктологической помощи жителям вашего города. Привнести новые методики в лечение геморроидальной болезни, таких как субмукозная лазерная гемороидэктомия по несколько другой методике, которую мы используем в Москве. В настоящее время в Казахстане так не оперирует никто», — рассказал Михаил Черепенин.

Руководство клиники флебологии и лазерной медицины уделяет огромное внимание обучению медперсонала новейшим методам лечения и послеоперационной адаптации пациентов. Постоянно обновляется оборудование, из-за границы приглашаются высококвалифицированные специалисты разных сфер медицины для обмена опытом.

Олимжан Ирисметов, учредитель группы компаний «Фитофарм» отметил значение визита столь компетентного в своей сфере специалиста.

Ведь обучающие семинары в периферийных городах Центральной Азии и Казахстана проходят крайне редко и тем, кто хочет овладеть новыми техниками и методиками оперирования приходится выезжать в другие города, а порой и за границу. К сожалению, не каждый врач обычной больницы может позволить себе подобное.

Алия Илимова, проктолог клиники флебологии и лазерной медицины, почерпнула много нового от общения с московским коллегой:

— Цель его визита к нам — это внедрение нового оборудования, которого не было в Шымкенте, да и в Казахстане. Изюминкой этого метода является то, что это амбулаторная хирургия, хирургия одного дня. То есть, пациент приходит, оперируется и может вернуться домой, вернуться к привычному образу жизни.

Быстро и без боли в клинике флебологии и лазерной медицины помогут избавиться от болезней прямой кишки и вернуться к привычному образу жизни. Кроме того, в клинике проводятся лазерные процедуры по гинекологии, флебологии и эстетической медицине. Постоянный обмен опытом с ведущими специалистами России, Беларуси, Литвы и Узбекистана позволяет врачам клиники применять новейшие достижения медицины на практике.

Клиника находится по адресу: г. Шымкент, ул. Уалиханова, 200 «Б», остановка Котельная.

Телефоны: (7252) 60-68-57, 8-701-770-68-57

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