Жителя Туркестана за оскорбление полицейского арестовали, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Управление полиции города.

«Житель Туркестана, который стал героем социальных сетей, арестован на трое суток за оскорбление полицейского, когда во время рейда сотрудники полиции учили жителей переходить дорогу в положенном месте», — говорится в сообщении полиции города. Произошло все во время онлайн-трансляции, позже появилось видео, в котором мужчина, нецензурно выразившийся в адрес полицейского, приносил извинения.

Рейд в Туркестане проводили на дорогах, где большой поток пешеходов.