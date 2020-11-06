В социальной сети распространяется видео, где полицейские толкают сломавшуюся автомашину, передает Otyrar.KZ.

При проверке установлено, что днем при патрулировании полицейские УП города Туркестана на перекрестке улиц Кожанова и Тауке хана заметили заглохшую автомашину Аudi.

Но никто из водителей не спешил оказать помощь, стражи порядка сразу же направились к автовладельцу.

Водитель Аudi очень удивился, когда увидел, что перед ним остановилась служебная автомашина, ведь никаких правил дорожного движения он не нарушал. Когда полицейские, выйдя из машины спросили: “Нужна ли помощь?”, мужчина обрадовался и объяснил ситуацию.

Сотрудники патрульной полиции вместе с водителем подтолкнули сломавшуюся машину на обочину дороги в безопасное место.

В свою очередь, автовладелец выразил благодарность сотрудникам полиции за оказанную помощь и пожелал успехов на службе.

“Мы решили сразу же помочь водителю. Он также поблагодарил за оказанную помощь. Мы не думали, что кто-то снимет и видео распространится по сети. Мы только помогли по мере возможности. Такие поломки часто встречаются на дорогах. Мы всегда готовы помочь!”, – отметили стражи порядка.