Полицейские Туркестанской области в ходе ОПМ «Безопасная дорога» за 5 дней выявили около 5 тысяч нарушений ПДД.

Полицейские ДП Туркестанской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», которое прошло на территории области в период 24 по 28 июля текущего года. Основной целью данного мероприятия является профилактика и обеспечение безопасности дорожного движения, снижение уровня аварийности и дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пешеходов, пресечение нарушении правил дорожного движения участниками дорожного движения. В мероприятии задействовали сотрудников полиции, транспортной инспекции и представителей общественности, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

По итогам проведения ОПМ «Безопасная дорога» сотрудники МПС и УАП ДП Туркестанской области выявили около 5 тысяч нарушений ПДД. Из них 80 факта превышения водителями скоростного режима, 129 нарушений правил маневрирования, 33 фактов выезда на запрещающий знак светофора, 24 случаев выезда на полосу встречного движения, 193 фактов не прохождения техосмотр и 45 фактов управления водителями автотранспортом в нетрезвом состоянии.

К административной ответственности за не пользование ремнями безопасности стражи порядка привлекли более 400 нарушителей, за пользование телефоном при управлении 508 водителей, за создание аварийной обстановки 25 человек и за не предоставление преимущества в движении пешеходам 57 водителя.

Во время ОПМ «Безопасная дорога» полицейские выявили более 100 нарушений ПДД, совершаемых водителями общественного транспорта. Также выявлено 10 факта нелегальной перевозки пассажиров, в том числе такси — 6, нарушений режима труда и отдыха водителей — 5, не прошедших предрейсовый осмотр ТО и медицинский осмотра -4 и 26 фактов незаконного переоборудования автотранспорта.

Кроме того, сотрудниками полиции выявлено около 378 пешеходов, нарушивших правила дорожного движения.

Полицейские Туркестанской области еще раз напоминают гражданам о важности соблюдения правил дорожного движения, советуют водителям быть предельно внимательными, управлять автотранспортом, не нарушая правил дорожного движения, а пешеходам — переходить дорогу в специально обозначенных местах.