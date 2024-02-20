Крупную партию наркотиков перехватили на трассе в Туркестанской области

На трассе Шымкент-Жетысай полицейские остановили машину марки Тойота и изъяли 65 кг марихуаны, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в Департаменте полиции Туркестанской области. Задержание подозреваемых в сбыте наркотиков провели Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности.

В автомобиле находились двое братьев, жители Жамбылской области. В багажнике авто оперативники нашли 4 мешка марихуаны, общий вес составил 65 кг. Подозреваемые арестованы.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Данный факт установлен в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Заслон».