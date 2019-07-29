Специалисты технических профессий являются самыми востребованными в Казахстане. Об этом на пресс-конференции в правительстве заявил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Ержан Жилкибаев, передает Sputniknews.kz.

По его словам, в ТОП-100 востребованных профессий входят специалисты в сфере IT и цифровизации.

«Среди востребованных специальностей — инженеры по 3D-моделированию, IT-специалисты, архитекторы, дизайнеры и специалисты в сфере туризма», — сообщил первый вице-министр.

Также по республике наблюдается нехватка педагогов точных наук. В промышленных отраслях есть дефицит электросварщиков и газосварщиков.

Ержан Жилкибаев сообщил, что на электронной бирже труда, запущенной в прошлом году, зарегистрировано свыше 143 тысяч работодателей.

С начала года трудоустроено 243 тысяч человек. Сейчас на электронной бирже труда открыто 57 тысяч вакансий.