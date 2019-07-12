Полицейские Шымкента вернули украденный фотоаппарат владельцу.

7 июля 2019 года на свадебном мероприятии в городе Шымкент неизвестное лицо, воспользовавшись праздничной суетой, украл дорогостоящий фотоаппарат, принадлежащий фотографу, и скрылся с места преступления в неизвестном направлении. Сотрудники Департамента полиции г. Шымкента в ходе следствия установили личность подозреваемого в краже фотоаппарата и доставили его в Абайское РУП.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 188 части 1 «Кража» УК РК.

В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств данного дела.

Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК в интересах следствия не подлежит разглашению.