В Шымкентском аэропорту проводили первую группу паломников, отправляющихся в хадж. Организовали поездку компании «Ясауи», «Мина тур», «Қызмет саяхат», передает yujanka.kz.

Удачного пути всем пожелал официальный представитель Духовного управления мусульман Казахстана в Шымкенте Бактыбай кажы Бейсенбаев. Он подчеркнул, что совершение хаджа — важнейшее событие в жизни мусульманина, возможность заслужить прощение грехов, переосмыслить свою жизнь и изменить ее к лучшему.

По договоренности ДУМК и представителей Королевства Саудовской Аравии казахстанцев в Мекку будут доставлять международная авиакомпания «Flay Nas» и отечественная «SCAT».

Всего из нашей страны в этом году в хадж отправятся 3200 человек.

Вторая группа паломников из Шымкента в Мекку вылетит второго августа.