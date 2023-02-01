«Жили в общежитии, платили сами»: Как шымкентцев отправляли в Мекку

Директора турфирмы Kausar travel задержали на одной из съемных квартир в Алматы и водворили в изолятор временного содержания в Шымкенте.

По вине тур-оператора, паломники, которые собирались в Мекку и Медину, не смогли вылететь из страны. Свои путевки они купили в турфирме с заманчивой рекламой и привлекательной ценой. После нескольких переносов рейса руководство и сотрудники турфирмы внезапно пропали.

Жаркынбек Бекмурзаев с супругой должны были вылететь из Шымкента 17-го января, прямым рейсом. Попасть к святым местам им удалось через 3 дня. Муж с женой вылетели транзитом из Алматы. На этом «приключения» не закончились. По приезду, паломников вместо обещанной гостиницы, ждало общежитие загородом. В Казахстан пришлось возвращаться за свой счёт.

Жаркынбек Бекмурзаев пострадавший:

«Изначально мы должны были поехать в Мекку прямым рейсом из Шымкента. Но, нам сказали, что рейс перенесли и мы поехали в Алматы за счет «Каусар трэвел» на такси. В Алматы мы полетели в Медину через Дубай. Нас встретили представители турфирмы, позже выяснилось, что гостиница не забронирована. Нас оттуда выгнали, дальше повезли нас в общежитие загород. Утром просыпаемся, ни завтраков, ни экскурсии, ничего. Нам помогли с едой и жильем не в турфирме, а неравнодушные казахстанцы. Назад в страну, мы возвращались уже за свой счет, сами покупали билеты. Тур покупали за миллион, еще примерно миллион потратили на хадж. Единственное, что я хочу, это чтобы мне вернули мои деньги».

С подобными заявлениями в полицию пока обратились 48 человек, ставших жертвами аферы этой туркомпании. Общий материальный ущерб составил примерно 33 миллиона тенге.

Ерлан Ирбаев, начальник следственного отдела Енбекшинского РУП ДП г.Шымкента:

«В Енбекшинское районное управление полиции 26-го января с заявлением по факту мошенничества обратилась супружеская пара. Муж и жена сообщили, что туристическая компания «Каусар-трэвл» обещала организовать выезд в Саудовскую Аравию. Свою услугу они оценили в один миллион тенге. Однако, 13 января в день вылета за границу супруги не получили обещанных авиабилетов и визу на выезд. На звонки директор фирмы не отвечал, а на работе не могли пояснить его местонахождение. С подобными заявлениями в полицию также обратились еще 48 человек, ставших жертвами туркомпании. Проводится досудебное расследование».

Правоохранители подозревают, что обманутых верующих может быть больше. В основном, как рассказали в полиции, турфирме «Каусар-трэвл» доверились жители Шымкента и Алматы.