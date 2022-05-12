В Шымкенте анонимный меценат оплатил женщине хадж

Женщина которая мечтала совершить хадж, уже в середине мая сможет попасть в Мекку, сообщает OTYRAR.

Паломничество она совершит благодаря неравнодушным казахстанцам.

Напомним, ранее в публикации OTYRAR Оналкуль Бекзат поделилась заветной мечтой — совершить хадж. После этого в редакцию обратился меценат, пожелавший исполнить мечту женщины и оплатить ей проезд. По словам имама мечети Ar-Raqib, 10-дневная путевка обошлась спонсору в 1300 долларов.

«Спасибо доброму человеку и Отырару! Я счастлива! Мне очень приятно! Когда буду совершать паломничество, обязательно помолюсь за вас!», — поблагодарила Оналкуль Бекзат.

К слову, меценат, взявший на себя все расходы паломнического тура, пожелал остаться неизвестным.