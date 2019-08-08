Ерлан Айтаханов побывал в микрорайонах «Бадам», «Сауле» и в жилом массиве «Текесу», где выслушал предложения жителей по вопросам инфраструктурного развития.

Для интеграции отдаленных населенных пунктов в городское пространство аким дал конкретные задания руководителям соответствующих органов по строительству дорог, обеспечению населения водой и качественной электроэнергией.

Глава мегаполиса также поручил уделить внимание чистоте населенных пунктов и организовать работу общественного транспорта с учетом пожеланий жителей.