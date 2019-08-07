Полицейские Туркестанской области задержали домушника, причастного к 8 квартирным кражах.

Сотрудники Тюлькубасского РОП в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали одного из соучастников преступной группы, причастной к 8 квартирным кражам. Как установили полицейские домушники занимались кражами золотых изделий, денег и других ценных вещей, проникая в дома потерпевших через окна.

Так, в январе 2019 года в дежурную часть Тулькубасского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные лица, воспользовавшись отсутствием людей, похитили из его дома золотые изделия и деньги. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 2,5 миллионов тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража».

С целью раскрытия преступления в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников Тюлькубасского РОП, которые сразу же приступили к розыскным мероприятиям. Полицейские тщательно проверили место преступления, провели опрос свидетелей и другие необходимые мероприятия, в результате которые установили личности подозреваемых.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в феврале текущего года сотрудники Тюлькубасского РОП задержали двоих подозреваемых из преступной группы, которые в настоящее время решением суда осуждены. Спустя полгода полицейские задержали третьего подозреваемого в г. Алматы, где он скрывался после задержания его подельников. Мужчина арестован, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

По данным фактам проводится досудебное расследование. А, четвертый соучастник преступной группы находится в розыске.

Следствием установлено, что из 8 квартирных краж, совершенных преступной группой, две относятся к тяжким. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила более 6 миллионов тенге. Как оказалось, после совершения краж, злоумышленники сбывали золотые изделия и ценные вещи в одном из ломбардов г. Шымкент. Полицейские изъяли часть краденного имущества и вернули законным владельцам. В свою очередь, местные жители выразили огромную благодарность полицейским Тюлькубасского РОП, которые оперативно раскрыли кражи и задержали домушников.

Чтобы не стать жертвой квартирных краж, полицейские Туркестанской области рекомендую гражданам, в целях профилактики установить в домах камеры видеонаблюдения и охранные сигнализации. Также следует закрывать окна и двери на ключ, даже уходя из дома ненадолго. На окнах своих жилиц стоит установить железные решетки, а двери укрепить надежными замками.

Если же вы стали жертвой или свидетелем краж чужого имущества, то вам незамедлительно стоит обратиться в полицию по телефону.