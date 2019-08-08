В Шымкенте начались работы по благоустройству территории города в рамках государственно-частного партнёрства.

Программа рассчитанная на 5 лет 2019-2024 гг. пока реализуется только в Енбекшинском районе. Согласно проекту подрядчики дают на объекты гарантию 1 год и в течении последующих четырех лет будут их содержать.

Одна из особенностей программы государственно-частного партнёрства — гарантия качества со стороны подрядчиков и четырехлетнее содержание сданных объектов, а также если есть возможность возведение площадок для занятий футболом, волейболом и другими игровыми видами спорта. Такие работы уже на 70 процентов проведены в 16 микрорайоне. Занимаются строители и ремонтом старых дворовых площадок.

«Мы отремонтируем 25 футбольных полей. Снимем старое покрытие и покроем искусственным газоном. Даём на свою работу гарантию 1 год. И потом четыре года будем следить за состоянием. Раз в месяц мы будем приходить и приводить в порядок, то что требует ремонта», — рассказывает подрядчик.

По этой программе в этом году в Енбекшинском районе будет построено 35 новых спортивных площадок и проведён ремонт 25 старых. Помимо этого планируется установить 8 тренажёров, восстановить пять спортивных площадок и построить ещё 20 новых площадок для детей. На эту программу в течении пяти лет планируется выделить 1 миллиард 200 миллионов тенге. Планы властей в горожан вселяют оптимизм, только бы не пострадало качество.

В Шымкенте за реализацию этой программы первым взялся акимат Енбекшинского района.

Другие районы к программе подключатся позже. Тогда же будут выбраны и подрядчики.