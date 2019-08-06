Экс-аким Шымкента Габидулла Абдрахимов прокомментировал свою отставку и рассказал о планах на будущее, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Честно говоря, я не собирался пока никаких комментариев делать. Вы видели, я написал пост в Instagram, свою позицию. Я всегда считал, что все, что ни делается, все к лучшему. Решение Президента не обсуждается. Все, что происходит с любым человеком, это его персональная ответственность. Я, как взрослый человек, все это понимаю и принимаю. Мы политические госслужащие. В политике бывает такое, в этом ничего крамольного или особенного я не вижу. Поэтому могу сказать одно, что я остаюсь патриотом своей родины, страны. Я буду жить и работать в Казахстане. (…) У меня все хорошо», — рассказал Габидулла Абдрахимов.

Он также высказался о своем видео из Лондона в Instagram, которое экс-аким Шымкента записал во время двухдневной командировки.

«Когда назначали нового акима, руководитель Администрации обо всем сказал, это позиция руководства. Честно говоря, оно (видео. — Прим.) было ориентировано на молодежь, чтобы создать мотивацию, чтобы люди не спешили и не думали, что надо уезжать из Казахстана. Я хотел сказать, что в Казахстане есть все возможности для того, чтобы ездить по всему миру. Я хотел поддержать молодежь. В нашей стране можно заниматься бизнесом и зарабатывать больше, чем акимы. Раз такое решение принято, я его не обсуждаю. Мы солдаты, мы не обсуждаем решение руководства», — добавил экс-градоначальник.

Планами на будущее Габидулла Абдрахимов пообещал поделиться позже. «Позвольте мне это немного подержать в секрете. Со временем вы об этом узнаете», — сказал он.

Экс-аким Шымкента отметил, что будет активно вести аккаунты в социальных сетях, в том числе в Instagram. «Конечно, мне небезразлично все, что происходит в нашей стране. Я буду высказывать свое мнение и позицию, информировать о том, что мы делаем. Не собираюсь никуда убегать и прятаться. Я не преступник, я честный гражданин своей страны.

20 лет работал на госслужбе, благодарен только стране, Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву и Президенту Касым-Жомарту Токаеву за то, что после выборов меня назначили. Это большое доверие, я считаю. У меня только позитивные эмоции, со мной все хорошо», — поделился Габидулла Абдрахимов.

Также экс-аким ответил на вопрос о том, будет ли он скучать по госслужбе. «Нет, почему я должен скучать. Это был один период, сейчас начнется второй период, это нормально. Жизнь больше, чем работа. Нельзя останавливаться. Нужно идти вперед и стараться сделать что-то полезное для себя, близких, общества. Можно служить обществу, находясь не только на госслужбе.

Я считаю, что и бизнесмены служат обществу: они платят налоги, создают блага, строят заводы и фабрики», — добавил он. Габидулла Абдрахимов будет жить в Нур-Султане. «Я не собираюсь прятаться. Будем заниматься спортом там же, где и все занимаются, там будем видеться с людьми, общаться. У меня остались друзья, мои коллеги. Я же не умер!» — заключил с улыбкой Габидулла Абдрахимов.

Абдрахимов покинул пост акима Шымкента. Его место занял Ерлан Айтаханов. Руководитель Администрации Президента Крымбек Кушербаев объяснил это решение тем, что Абдрахимов «получал поддержку и доверие руководства нашей страны, но недостаточно осознал это».