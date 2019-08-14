Государственную программу первого президента успешно реализуют на юге страны.

По поручению Нурсултана Назарбаева с 2015 года началась работа по переселению населения в северные регионы Казахстана, где остро стоит вопрос с дефицитом кадров. На сегодняшний день по этой программе из Туркестанской области переехали около 800 семей, это более 2000 человек.

Максат Есжанов переехал на север страны в августе прошлого года. Уроженец Казгуртского района Туркестанской области, южанин, живет в селе Октябрьское Аккайинского сельского округа. Мужчина работает учителем в сельской средней школе. После работы занимается хозяйством. Жены Максата дома нет, она лежит в районном роддоме, с четвертым ребенком.

«Когда мы приехали, нас тут встретили тепло, сразу предложили работу. Я устроился учителем начальной военной подготовки в местной школе. А еще у меня здесь сын родился», — с улыбкой говорит мужчина.

Кто хочет работать, найдет работу везде, уверен южанин. Кроме того, север страны славится своими климатическими условиями, которые пригодны для сельского хозяйства. Это хорошее подспорье для основной работы. Ждут соискателей на севере открытые вакансии и дешевые дома.

«У нас есть возможность принять семьи с юга. Есть пустые дома стоимостью 400-500 тыс. тенге. Когда к нам стали приезжать люди, у нас в селе наконец то появились учителя. И мы смогли открыть казахскую школу. Есть люди, которые начали заниматься сельским хозяйством. Мы ждем еще семьи!», — приглашает всех Нурболат Шынтаев, аким Аккайынского сельского округа.

В июле этого года из Туркестанской области переехали 206 семей, это 683 человека. Из них в Северный Казахстан мигрировали 94 семьи. Большая часть из них уже обеспечена жильем и стабильной работой. Остальным подыскивают подходящие вакансии. Кроме того, по программе переселения на север предусмотрена и материальная помощь.

«У нас очень много рабочих мест, вакансий. В сельской местности имеется более 1000 вакансий. Нам нужны теперь работники сельского хозяйства, специалисты в сфере здравоохранения, образования. Кроме того, предоставляются все условия, чтобы без проблем получить землю», — говорит Аскар Жоламанов, заместитель акима области Северо-Казахстанской области.

Переезд неизменно сопровождается страхом нового. Но северяне уверяют — с жильем и работой помогут всем.

Анастасия Новикова