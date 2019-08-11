При утере документа надо подать документы в «Правительство для граждан» (Центр обслуживания населения). Перед этим рекомендуется позвонить в call-центр по номеру 1414 и узнать список тех документов, которые нужно предоставить, сообщает sputniknews.kz.

Как долго можно ходить без удостоверения

Если у казахстанца на протяжении десяти и больше дней нет удостоверения личности либо оно недействительно, то выносится предупреждение.

За проживание без удостоверения больше месяца грозит штраф – семь месячных расчетных показателей, или 17 675 тенге (46 долларов). В 2019 году 1 МРП – 2 525 тенге, или около семи долларов.

Документы на восстановление удостоверения (при утере):

письменное заявление (нужно указать, как удостоверение было утеряно);

документ об оплате госпошлины/об освобождении от уплаты госпошлины;

паспорт (если есть).

Документы на восстановление удостоверения (при краже):

справка о краже документа из районного управления внутренних дел;

документ об оплате госпошлины/об освобождении от уплаты госпошлины;

паспорт (если есть).

Размер госпошлины — 0,2 МРП (505 тенге, или 1,3 доллара на 2019 год)

До появления новых документов выдается временное удостоверение.

Его срок действия – три месяца.

За сколько дней восстановят удостоверение

Процесс восстановления удостоверения личности занимает 15 рабочих дней. Услугу можно получить в ускоренном режиме.

Для столицы, Алматы, Актобе, Шымкента:

первая категория срочности – до одного рабочего дня — 4 983 тенге (13 долларов);

вторая категория срочности – до трех рабочих дней — 2 752 тенге (7,09 долларов).

Для областных центров:

первая категория срочности – до трех рабочих дней — 4 983 тенге (13 долларов);

вторая категория срочности – до пяти рабочих дней — 2 752 тенге.

Для районов и городов областей:

третья категория – до 7 рабочих дней — 1 116 тенге (три доллара).

День приема не входит в срок оказания госуслуги.

Кто освобождается от уплаты госпошлины за выдачу удостоверений:

Герои СССР, герои Социалистического Труда;

обладатели орденов Славы трех степеней и Трудовой Славы трех степеней, «Алтын Қыран», «Отан», удостоенные званий «Халық Қаһарманы» (Народный герой Казахстана), «Қазақстанның Еңбек Epi» (Герой Труда Казахстана);

многодетные мамы, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күмiс алқа» (Золотая подвеска, Себеряная подвеска);

участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;

инвалиды, а также один из родителей инвалида с детства;

проживающие в учреждениях для престарелых и инвалидов общего типа;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении, проживающие в детских домах и (или) интернатах;

граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.