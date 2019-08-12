Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в мошенничестве, скрывавшего в г. Шымкент.

В августе 2019 года в Казыгуртский районный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Потерпевший сообщил, что неизвестный мужчина, войдя к нему в доверие, под предлогом помощи в получении кредита, выманил у него деньги и долгое время не возвращает. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество» и начали досудебное расследование, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

ак установили полицейские, потерпевший сел в такси до г. Шымкент, водитель которой завел ним разговор о кредитах и обещая помочь с его получением через знакомых, вошел в доверие к пассажиру. Спустя несколько дней, подозреваемый, связавшись с потерпевшим, под предлогом помощи в получении кредита, выманил у него 60 тысяч тенге.

Доверяя мошеннику, в надежде получить кредит, потерпевший долгое время ждал обещанного. Однако, ни денег, ни обещаний мужчина так и не дождался. Он даже попытался самостоятельно найти обманувшего его водителя, но потеряв время на безуспешные поиски, обратился за помощью в полицию.

Как только поступило заявление, полицейские Казыгуртского РОП сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в результате которых задержали подозреваемого в г. Шымкент. В настоящее время подозреваемый арестован. Собранные материалы досудебного расследования по факту мошенничества направлены в суд для принятия решения.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не доверять малознакомым лицам, предлагающие сомнительные услуги, в том числе через интернет. Не стоит проявлять излишнюю доверчивость к неизвестным лицам, которые предлагают помощь в трудоустройстве, в получение кредита и другие сомнительные услуги. Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102.