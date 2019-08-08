Informburo.kz объясняет, почему работодатели должны оплачивать ещё 5% взносов за работников и как ими будет распоряжаться Единый накопительный пенсионный фонд.

С 1 января 2020 года в Казахстане вводят обязательные пенсионные взносы работодателя. Работодатель будет обязан перечислять в Единый накопительный пенсионный фонд дополнительные 5% от зарплаты каждого сотрудника, помимо того, что уже отчисляет 10%.

Соответствующий закон был принят ещё 2 августа 2015 года. Внедрить систему планировали в 2018 году, но из-за ввода обязательного социального медстрахования сроки перенесли.

Informburo.kz и Министерство труда и социальной защиты населения РК объясняют, что изменится для работодателей с 1 января 2020 года и как это отразится на размере пенсии казахстанцев.

№1. Как изменится размер пенсионных отчислений?

С 1 января 2020 года вводят обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). Они коснутся работодателей, которые, помимо действующих пенсионных взносов за работников в размере 10%, будут отчислять в ЕНПФ дополнительные 5% с зарплаты каждого сотрудника.

Таким образом, на индивидуальный пенсионный счёт работника ежемесячно будет поступать 15% от заработной платы: 10% – обязательные пенсионные взносы работника, 5% – пенсионные взносы за счёт собственных средств работодателя.

№2. За кого нужно оплачивать дополнительные пенсионные взносы?

За всех работающих казахстанцев. В том числе взносы должны вносить индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой.

Не распространяется новшество на:

лиц, выполняющих работы и услуги на основе договоров гражданско-правового характера;

пенсионеров;

военнослужащих и сотрудников силовых структур;

получателей пенсионных выплат за выслугу лет;

судей в отставке, которые получают ежемесячное пожизненное содержание.

№3. Как изменится размер пенсии?

Размер пенсии зависит от трудового стажа, дохода, оплаты пенсионных взносов, а теперь и от ОПВР.

Пример: возьмём работника со стажем 33 года и окладом 172 тысячи тенге (средняя зарплата на 2019 год в РК). За 33 года 10%-ные пенсионные накопления составят примерно 12,7 млн тенге (при подсчётах рост зарплаты не учитывался). К моменту выхода на заслуженный отдых размер пенсии составит 140 тысяч тенге. Эта сумма сложилась из накопительной – 110 тысяч тенге и базовой составляющей – 30 тысяч тенге. За счёт введения взносов работодателя пенсия увеличится на 50 тысяч тенге и составит 190 тысяч тенге.

В отдельном порядке высчитывается пенсия:

военнослужащих и сотрудников силовых структур;

получателей пенсионных выплат за выслугу лет;

судей в отставке, получающих ежемесячное пожизненное содержание.

№4. Как трудовой стаж будет влиять на размер пенсии?

Пенсионное обеспечение привязано к трудовому стажу работника.

Солидарная (трудовая) пенсия привязана к трудовому стажу, накопленному до 1 января 1998 года. Базовая пенсия учитывает стаж работника как до 1998 года, так и после этой даты.

Накопительная пенсия зависит от длительности, полноты и своевременности уплаты обязательных пенсионных взносов работника.

В Минтруда заверили, что введение 5% ОПВР не влияет на учёт трудового стажа работника для базовой и солидарной частей пенсии.

№5. В случае смерти работника наследники могут претендовать на получение ОПВР?

Нет, накопленная сумма ОПВР не является собственностью работника, потому что взносы будут вносить из личных денег работодатели. Наследовать их нельзя.

ОПВР будут распределяться между остальными вкладчиками ЕНПФ, находящиеся на счетах:

умерших людей;

выехавших на ПМЖ за пределы Казахстана;

лиц, накопления которых превышают сумму, достаточную для пожизненных выплат на уровне двукратного размера прожиточного минимума (в 2019 году).

№6. Зачем ввели дополнительные пенсионные взносы?

«Введение 5%-ных обязательных пенсионных взносов направлено на повышение благосостояния казахстанцев и гарантирование адекватных размеров пенсий, соответствующих трудовому стажу. На сегодняшний день пенсии обеспечиваются за счёт государства и взносов самого работника. Однако работодатель практически не участвует в пенсионном обеспечении своих работников», – сообщили в Минтруда.

Исключение составляют 5%-ные взносы за работу во вредных условиях труда, которые называются обязательными профессиональными пенсионными взносами.

№7. Насколько пополнится портфель ЕНПФ с введением ОПВР?

6,6 млн казахстанцев ежегодно уплачивают 10%-ные обязательные пенсионные взносы. Среднее количество работодателей и самозанятых граждан составляет 670 тысяч.

Средний объём 10%-ных обязательных пенсионных взносов работников, поступающих в ЕНПФ, составляет около 70 млрд тенге в месяц.

Ожидаемый размер ОПВР составит 35 млрд тенге ежемесячно.

№8. Как ЕНПФ будет распоряжаться поступлениями?

Деньги от работодателя будут поступать на условные пенсионные счета, открытые на имя работника в ЕНПФ. Их будут использовать для пенсионных выплат.

«Для сохранения и получения инвестиционного дохода пенсионные активы, сформированные за счёт обязательных пенсионных взносов работодателя, могут размещать в финансовые инструменты, перечень которых будет определяться Правительством и инвестиционной декларацией», – сообщили в ЕНПФ.

На 1 июля 2019 года общее количество индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ превысило 10 млн. На них сосредоточено 10 трлн тенге. Основную долю – более 9,7 млн составляют счета по обязательным пенсионным взносам.

№9. Куда жаловаться, если работодатели начнут выдавать зарплаты в конвертах?

В Минтруда уверены, что введение ОПВР не должно стать поводом для снижения официальной зарплаты работников, так как условия труда и размер оклада оговариваются заранее в трудовом договоре. Любые изменения в договор могут вноситься только по обоюдному согласию работника и работодателя.

Если какое-то предприятие начинает меньше оплачивать соцплатежей, налоговые органы заметят это.

При нарушении трудовых прав обращайтесь в инспекцию труда по месту работы либо в Комитет труда, социальной защиты и миграции по телефонам + 7 (7172) 74-34-91, 74-35-72.