Полицейские Шымкента вернули украденную сумку

6 августа 2019 года в одном из торговых центров города Шымкент неизвестный украл сумку жителя города. В сумке были деньги более 25 000 тенге. Полицейские через камеру видеонаблюдения Центра оперативного управления Департамента полиции г.Шымкент установили личность подозреваемого и доставили его в Управление полиции Каратауского района. Им оказался житель города Туркестан примерно 45-50 лет.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 «Кража» УК РК, сообщает Пресс-служба ДП г.Шымкент.