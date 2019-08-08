Избили и сделали инвалидом: такое заявление сделала жительница Туркестанской области.

По словам пожилой женщины, ее сын отбывал наказание в колонии ИЧ 167/2 в городе Шымкент. Отсидев почти год, 24-летний мужчина попал на больничную койку с разорванной почкой. Женщина подозревает, что ее сына пытали и избивали сотрудники учреждения. Какой диагноз поставили врачи, что на это заявление ответили в учреждении?

Не показывать лицо и не называть имени и фамилии. Лишь с таким условием женщина согласилась дать комментарии и поведать страшную истории, которая произошла с ее сыном 26 июля, в тот момент, когда он отбывал срок за тяжкое преступление в колонии ИЧ 167/2 в Шымкенте.

«Я услышала от знакомых, что моего сына избили в колонии. Я сразу же приехала на место и просила встретиться с руководством. В этот момент во дворе учреждения стояла скорая помощь. Когда я зашла на территорию, то увидела, что моего сына выводят под конвоем, а он еле-еле идет и держится за бок. Я уверена, что его избили сами сотрудники учреждения.

Родные и близкие заключенные начали кричать и скандалить, требуя показать их сына. Карета скорой помощи с трудом, но все же выехала в больницу и спустя несколько минут заключенный уже лежал на операционном столе.

Сауранбек Альдеков, врач уролог: «В экстренном порядке сразу же перевели в реанимационный зал. Там в ходе обследования выявили внутреннее кровотечение, сделали диагностическую лапароскопию, где выявили разрыв правой почки. В ходе операционного консилиума решили, что почка сохранению не подлежит. Была удалена правая почка».

Врачи утверждают, что при поступлении у пациента так же на шеи была странгуляционная борозда. Представители колонии ИЧ 167/2 утверждают, что заключенный пытался свести счеты с жизнью. Но петля не выдержала и мужчина неудачно упал на землю.

Рамазан Султанов, заместитель начальника ИЧ 167/2: «Мужчина пытался свести счеты с жизнь, упал и при этом получил травму. Сотрудники учреждения оказали первую медицинскую помощь, вызвали скорую и сотрудников полиции. Никаких противоправных действий в отношении осужденного не было.

Кроме того представители ИЧ 167/2 утверждают, что мужчина имеет суицидальную склонность. Данный гражданин из-за своих суицидальных наклонностей состоит на учете. Как бы то ни было родители пострадавшего написали заявление в прокуратуру по данному факту.

Бахром Абдуллаев