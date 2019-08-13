Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого, несколько лет разыскиваемого за убийство

Сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области совместно с полицейскими Сарыагашского РОП в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали местного жителя, 4 года разыскиваемого за совершение особо тяжкого преступления, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

22.05.2015 г., ночью в дежурную часть Сарыагашского РОП поступило сообщение о том, что в Сарыагашскую районную больницу доставили тело мужчины с огнестрельным ранением обеих ног.

При проведении следственных мероприятий установлено, что между односельчанами, потерпевшим и подозреваемым, вспыхнула словесная перепалка, переросшая в ссору. В результате чего, подозреваемый выстрелил из неустановленного двуствольного оружия в сторону потерпевшего. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 99 УК РК «Убийство» и возбудили уголовное дело.

В ходе проведения ОРМ и опроса очевидцев, спустя несколько дней полицейские установили личность подозреваемого, причастного к совершению особо тяжкого преступления. Подозреваемого в преступлении стражи порядка объявили в розыск.

Все эти годы оперативники не прекращали поиски преступника, регулярно проводили розыскные мероприятия, направляли ориентировки во все подразделения полиции, в том числе объявили в международный розыск. Также, в целях раскрытия данного преступления, сотрудники Сарыагашского РОП провели все необходимые мероприятия для задержания подозреваемого. В результате полицейские установили, что подозреваемый находится в г. Москве Российской Федерации, где его и задержали.

01.07.2019 г. задержанного доставили из Российской Федерации в учреждение ИЧ 167/11 г. Шымкент.

В настоящее время следователями Сарыагашского РОП проводится досудебное расследование по данному уголовному делу.