В Казахстане повысят ответственность издателей школьных учебников за качество их содержания. Об этом на совещании по вопросу обеспечения школ учебниками заявил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, сообщает Sputniknews.kz.

Во время встречи с отечественными издателями глава ведомства сообщил о непрекращающемся потоке ошибок в школьных учебниках.

Грубых ошибок сейчас, по мнению главы Минобра, стало меньше, однако до сих пор имеются технические ошибки, опечатки, неточности при переводе и при составлении карт.

И если раньше при обнаружении ошибок в учебниках государство за свой счет перепечатывало их, то со следующего учебного года от этой практики отойдут.

«Если издательство допускает ошибки, оно должно нести ответственность и исправлять ошибки. Должны быть санкции. Мы же не можем тратить бюджетные средства бесконечно», — заявил глава казахстанского Минобра.

Также министр заявил о необходимости снижения стоимости школьных учебников. Нынешняя цена на учебники, по словам Аймагамбетова, высокая и не каждый родитель в республике может позволить себе покупку полного комплекта.

Также глава ведомства указал о необходимости издателей обращать больше внимания на удобство в использовании их продукции учениками.

«Для первоклассников есть тетради форматом больше А4. Ученик сидит за небольшой партой, огромные учебники не помещаются на парте. Также некоторые издатели печатают учебники и школьные тетради одного цвета. Для ребенка, не умеющего читать, сложно отличать тетрадь от учебника», — указал на недоработки издателей министр.

Асхат Аймагамбетов, оценивая нынешнее качество учебников, дал неудовлетворительную оценку и призвал всех причастных эффективнее работать над качеством учебников, по которым обучаются юные казахстанцы.