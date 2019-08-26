Постановлением правительства Казахстана от 22 августа 2019 года определен оператор единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, сообщает Zakon.kz.
В соответствии с законом «О дорожном движении» таким оператором стало АО «Национальные информационные технологии».
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что владельцам станций ТО придется использовать программное обеспечение единого оператора АО «Национальные информационные технологии».
Требования к ним должны быть утверждены до июля 2019 года.
Процедура прохождения техосмотра останется прежней – для автомобилистов ничего не изменится, а нововведения принимаются для наведения порядка на рынке техосмотра.