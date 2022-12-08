В Казахстане ужесточат правила для автомобилей с иностранной регистрацией. Законопроект сейчас рассматривают в сенате.

Если новые правила примут, иностранные авто обяжут проходить обязательный техосмотр. А еще запретят казахстанцам водить такие машины по страховке. Ездить по страховке смогут только на тех машинах, которые эксплуатируются иностранцами или лицами без гражданства и вида на жительство в Казахстане. Специалисты говорят, это не лучшим образом отразится на рынке машин в стране. Ведь большинство автомобилей старые, а покупать новые накладно.

Жабраил Касымов ездит на Нексии 1997 года выпуска. Говорит, машина хоть и возит исправно, но иногда ломается, годы берут свое. Несколько месяцев назад мужчине пришлось продать свой автомобиль, который он приобрел в России. Машина была новее, но из-за иностранных номеров, его часто останавливали сотрудники полиции, да и зарегистрировать ее он так и не смог. По словам водителя, для этого ему бы пришлось ехать в Россию, затем платить утильсбор и госпошлины.

«Покупать дорогие машины сейчас совсем невыгодно, это надо лезть в кредиты, и запчасти дорогие. Конечно хотелось как любому человеку на новой машине ездить. У нас сейчас машины стоят минимум 6-7 миллионов», — говорит Жабраил Касымов, автовладелец.

Именно поэтому казахстанские водители в обход правил ездили на машинах с иностранной регистрацией. Но эту лазейку для автолюбителей закроют. В статью «О дорожном движении» планируют внести изменения, сейчас проект рассматривают в Сенате. Если поправки примут, то иностранные автомобили обяжут проходить техосмотр как в Казахстане, так и в стране регистрации. Исключением станут личные автомобили моложе 7 лет, которые не используются в бизнесе.

А еще казахстанцам могут запретить водить иностранные авто по страховке. Оформить ее можно будет только по правилам «нахождения в международном движении». К этой категории будут относиться только те машины, за рулем которых ездят иностранцы, лица без гражданства и вида на жительство в Казахстане. При этом «находящиеся в международном движении» машины смогут находиться в республике сроком до 1 года, но с выездом не менее, чем на 30 дней один раз в год.

По словам общественников, ужесточение правил пользования иностранными автомобилями на пользу казахстанским автолюбителям не пойдет. Большинство сейчас ездят на машинах, которым старше 20-30 лет. В развитых странах такие отправляют в утиль.

«Декларируется чтобы процветало производство в Казахстане, но как у нас работает производство понятно, это сборка иностранных автомобилей. Просто так государство все это не может исправить, нужно либо выходить из этого союза, либо как то там решать этот вопрос, чтобы Казахстану было исключение какое-то», — говорит Сергей Уткин юрист.

По словам специалистов, за рубежом ситуация на авторынке на порядок лучше, чем в нашей стране. Автомобили дешевле, новее и доступнее. А казахстанцам, которые мечтают о личном автотранспорте, придется раскошелиться на кругленькую сумму, либо купить подержанное, но тоже дорогое авто.