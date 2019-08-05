В Шымкенте на вещевом рынке «Алтын орда» сгорели три бутика.

На рынке Алтын орда произошел пожар. Полностью огнем уничтожены три бутика одежды и обуви.

По словам очевидцев, продавцы пытались собственными силами ликвидировать очаг возгорания. Об этом свидетельствуют и использованные огнетушители. Однако собственными силами справиться с огнем не удалось.

На тушении пожара приехали несколько расчетов противопожарной службы. В данный момент пожарные заливают бутики водой, чтобы не допустить распространение огня.

Как прокомментировал заместитель начальника ДЧС Шымкента Ергали Бахаев, » Сообщение о пожаре на рынке Алтын Орда поступило в диспетчерскую часть в 13.35. Звонившие сообщил, что произошел пожар в вещевом рынке. На место очага возгорания выехали 12 единиц техники и 45 человек личного состава. Огонь полностью потушен. Сгорели бутики по продаже обуви.

Пожар локализован. Но одна противопожарная машины с личным составом останется на рынке еще сутки. Дежурить пожарные будут для безопасности торговцев.