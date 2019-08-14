В Шымкенте жаркие баталии происходили сегодня между пассажироперевозчиками и чиновниками, отвечающими за сферу транспорта.

Дело в том, что первые обвиняют власти в том, что правила, которые акимат устанавливает для компаний перевозчиков, душат бизнес. А чиновники говорят, что владельцы транспортных компаний скрывают свои истинные доходы.

Пассажироперевозчики Шымкента недовольны сложившейся в городе ситуацией. Они заявляют, что местные власти загнали их в такие рамки, когда транспортный бизнес стал приносить компаниям-перевозчикам лишь убытки. По их словам, на некоторые непопулярные маршруты чиновники требует выпускать по несколько автобусов. Однако количество пассажиров и вырученная сумма не оправдывают траты на ГСМ и ремонт общественного транспорта.

Жумат Жылкыбаев, директор Ленгерского автобусного парка. Единственная трасса Ленгер-Шымкент работают 111 маршрут, 39 маршрут и последнее время 144 маршрут. Если я загружаюсь, хоть 5 человек, я вынужден ехать если 10 тоже едем. 90 процентов наложение. Поселок Жыланбузган там всего 150-200 домов, нужно пустить 1 автобус утром в обед и вечером. Елтай пустили 2 автобуса, на плотину пустили 2 автобуса через каждые 10-15 минут ездят. Какая необходимость новые автобусы гонять, мне просто жалко пустые туда едут, пустые назад едут, мне работы нет и им работы нет.

Чиновники заявляют, что предприниматели должны сначала обеспечить безопасность перевозок и чистоту в салоне автобусов, а уж потом выставлять требования. Обсуждение проблем переросло в ссору. А по плану, в Палате предпринимателей руководители компаний-перевозчиков и сотрудники акимата должны быть сесть за стол переговоров.

Владимир Накисбаев, член совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции: «Первое, что поручим рабочей группе, это первое подготовить информацию акиму города о результатах сегодняшнего совещания и абсолютном отсутствии принятого решения из-за отсутствия замакима и начальника Жуматаева».

По Шымкенту курсируют 1200 автобусов. В последний раз стоимость проезда на общественном транспорте поднималась в 2015 году с 50 до 70 тенге. За это время дизельное топливо подорожало на сто тенге и стало стоить 190 тенге. При этом перевозчики по договоренности с местными исполнительными органами предоставляют льготный тариф студентам и бесплатный проезд многодетным матерям, хотя это не предусмотрено законодательством. Таким образом в сфере пассажироперевозок проблем накопилось вагон и маленькая тележка, а решение пока не выработано.

Нурлан Кабиштаев, руководитель палаты предринимателей г.Шымкента: «В любом случае нам нужно будет инициировать встречу на уровне акима. Проблем бизнеса очень много. Давайте встретимся и тогда уже волевым решением акима наши проблемы решатся».

В начале 2018 года в правительстве разработали комплексную программу развития пассажирских перевозок. Согласно ей в регионах введут субсидирование убытков перевозчиков. Правда, в Шымкенте этот вопрос еще не решен.

Тарас Луценко