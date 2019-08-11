10 августа в городе Шымкент стартовал первый день экзаменов в магистратуру. Будущие магистранты в обязательном порядке проходят комплексное тестирование по четырем предметам в формате единого национального тестирования.

Тестирование проводится в период с 10 по 14 августа на площадках Южно-Казахстанского государственного университета имени М.Ауезова и Южно-Казахстанского государственного педагогического университете.



Министерством образования с целью обеспечения объективности, прозрачности и честности сдачи тестов, привлечены в качестве наблюдателей представители Антикоррупционной службы города, члены проектного офиса «Шымкент-адалдық алаңы» и СМГ, а также специалисты Шымкентского Департамента в сфере контроля образования.



В первый день тестирования приняло участие 430 человек.

Специальные группы наблюдателей из числа указанных выше государственных органов и общественности, пресекли факты проноса 187 мобильных устройств и много шпаргалок.



Не смотря на всесторонний контроль, тестируемые смогли пронести и использовать телефоны и шпаргалки для получения ответов на вопросы программы тестирования.

Подобные случаи актировались, и нарушители удалялись с аудитории с аннулированием результатов.