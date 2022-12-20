Производство деревянной посуды наладили в Толебийском районе

Любимое дело – изготовление деревянной посуды Нурсултану теперь приносит не только радость, но и дополнительный доход.

Мастерство оценила комиссия, которая присуждает государственные гранты на развитие бизнеса. Мужчина, получив помощь, смог купить деревообрабатывающий станок и расширить свою мастерскую.

«Первым делом рисуем резьбу с помощью компьютерной программы. Затем подключаем к аппарату, он самостоятельно продолжает работу. Нам надо менять только ножи, одна резьба может занять до двух часов. Сырье стали покупать у местных жителей», — говорит Нурсултан Пернесеитов, столяр.

Мастер говорит, что посуду изготавливает только из орешины. Она прочная и долговечная, такую даже можно по наследству передать.

Прежде чем ее вырезать, материал сушится целый год. Есть еще секреты, которые в семье Нурсултана передаются давно. Теперь мастер намерен обучать этому молодежь. Ведь открыть свой бизнес становится проще.

В этом году в Толебийском районе 173 человека получили государственную поддержку и открыли собственное дело.

«В настоящее время они открыли бизнес и работают. Среди них есть те, кто занимается пчеловодством, сварочные, кондитерские, пошивочные мастерские. Гранты были предоставлены гражданам в возрасте до 29 лет, инвалидам, их опекунам, малообеспеченным семьям, тем, у кого имеется статус кандаса», — говорит Алимхан Жамалбеков, директор центра занятости населения Толебийского района.

Люди ищут дело по душе. В Центре занятости говорят, что в основном уходят в сельское хозяйство и даже открывают места для новых сотрудников. Но получить помощь от государства – это только полдела, куда важнее бизнес сохранить и приумножить. Есть случаи, когда деньги победителям пришлось вернуть обратно, так как проекты оказались нерабочими.